Москва, 31 мая, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Оппозиционный молдавский политик и один из лидеров молдавского блока «Победа» Илан Шор допустил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства после того, как он получил российский паспорт.

Максим Блинов/РИА Новости Оппозиционный молдавский политик Илан Шор

«Они всё могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства», ― процитировала «Газета.Ru» молдавского политика.

Он назвал Молдавию территорией беззакония, однако признался, что такая ситуация его не пугает, поскольку молдавская оппозиция «вернёт» страну в скором времени.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы по делу о банковских махинациях и запретили ему покидать молдавскую территорию. В феврале 2019 года оппозиционера избрали депутатом.

В июне 2019 года он покинул Молдавию. После этого власти республики лишили Шора депутатского иммунитета и возбудили против него три уголовных дела, а также объявили в международный розыск. По данным местных СМИ, несколько лет политик жил в Израиле — стране, гражданином которой он является. С начала 2023 года Шор стал чаще приезжать в Россию, где живут его жена и дети. Политик находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС.

В 2021 году оппозиционер снова стал депутатом в Молдавии.

В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы. А в июне того же года в Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии «Шор».

В ноябре 2023 года Кишинёв попросил Интерпол помочь задержать политика. 15 февраля 2024 года глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу сообщил, что Россия отказалась выдавать Илана Шора молдавским властям. По его утверждениям, в Москве заявили, что Интерпол не должен вмешиваться в политические, военные, религиозные и расовые вопросы.

16 мая Шор заявил, что недавно получил российский паспорт. Политик также заявил, что не собирается отказываться от израильского гражданства. По словам Шора, Израиль ― его родина.

Центиу подтвердил, что Шор получил российское гражданство в январе 2024 года. По его словам, базу данных по объявленному в международный розыск оппозиционному политику дополнили этой информацией.

Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару 25 мая 2024 года заявила, что запросила у Москвы экстрадиции Шора, но не получила ответа. Министр добавила, что ведомство пытается получить из официальных источников подтверждение заявлений Шора в СМИ о наличии у него гражданства России.