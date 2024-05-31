Шор допустил лишение его гражданства властями Молдавии
Оппозиционер Шор не исключил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства
Москва, 31 мая, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Оппозиционный молдавский политик и один из лидеров молдавского блока «Победа» Илан Шор допустил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства после того, как он получил российский паспорт.
«Они всё могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства», ― процитировала «Газета.Ru» молдавского политика.
Он назвал Молдавию территорией беззакония, однако признался, что такая ситуация его не пугает, поскольку молдавская оппозиция «вернёт» страну в скором времени.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы по делу о банковских махинациях и запретили ему покидать молдавскую территорию. В феврале 2019 года оппозиционера избрали депутатом.
В июне 2019 года он покинул Молдавию. После этого власти республики лишили Шора депутатского иммунитета и возбудили против него три уголовных дела, а также объявили в международный розыск. По данным местных СМИ, несколько лет политик жил в Израиле — стране, гражданином которой он является. С начала 2023 года Шор стал чаще приезжать в Россию, где живут его жена и дети. Политик находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС.
В 2021 году оппозиционер снова стал депутатом в Молдавии.
В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы. А в июне того же года в Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии «Шор».
В ноябре 2023 года Кишинёв попросил Интерпол помочь задержать политика. 15 февраля 2024 года глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу сообщил, что Россия отказалась выдавать Илана Шора молдавским властям. По его утверждениям, в Москве заявили, что Интерпол не должен вмешиваться в политические, военные, религиозные и расовые вопросы.
16 мая Шор заявил, что недавно получил российский паспорт. Политик также заявил, что не собирается отказываться от израильского гражданства. По словам Шора, Израиль ― его родина.
Центиу подтвердил, что Шор получил российское гражданство в январе 2024 года. По его словам, базу данных по объявленному в международный розыск оппозиционному политику дополнили этой информацией.
Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару 25 мая 2024 года заявила, что запросила у Москвы экстрадиции Шора, но не получила ответа. Министр добавила, что ведомство пытается получить из официальных источников подтверждение заявлений Шора в СМИ о наличии у него гражданства России.