Молдавия, 16 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Глава национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу подтвердил, что оппозиционный молдавский политик Илан Шор получил российское гражданство в январе 2024 года, сообщил телеканал Moldova 1.

РИА Новости/Максим Блинов Илан Шор

«Из оперативной информации нам известно, что Илан Шор имеет гражданство Российской Федерации с начала года», — заявил чиновник.

По его словам, базу данных по объявленному в международный розыск оппозиционному политику дополнили этой информацией. При этом по закону Молдавии граждане могут иметь не более двух гражданств. Как пояснил Центиу, де-факто Шор является гражданином трёх государств.

По данным местных СМИ, Шор уехал из Молдавии летом 2019 года. Несколько лет он жил в Израиле — стране, гражданином которой он является. С начала 2023 года Шор стал чаще приезжать в Россию, где живут его жена и дети. Политик находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая Шор заявил, что недавно получил российский паспорт. Политик также заявил, что не собирается отказываться от израильского гражданства. По словам Шора, Израиль ― его родина.

В апреле Шор приезжал в Москву на съезд молдавских оппозиционных депутатов. На нём он объявил о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Политик добавил, что предвыборный блок будет готовиться к выборам президента Молдавии и референдуму о вступлении в Евросоюз. По его словам, оппозиционеры вынуждены проводить съезд в Москве, так как Молдавия оказалась «захваченным государством». При этом президента Майю Санду Шор назвал «узурпатором».