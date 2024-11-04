Москва, 4 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Молдавская оппозиция располагает фактами о массовых фальсификациях на избирательных участках за границей, где добавляли голоса в пользу действующего президента Майи Санду, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

ТАСС/DUMITRU DORU

«В зарубежных участках Майя Санду не выиграла, мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом», — сказал Шор в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, Санду заняла первое место с результатом 55,33% голосов. Её соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 44,67%.

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не признала результаты голосования на зарубежных участках и объявила победителем Стояногло, который победил на выборах внутри страны, в том числе в Приднестровье и Гагаузии.

3 ноября политолог Юрий Светов прогнозировал, что Санду выиграет выборы за счёт молдаван, которые живут в Европе. Там работали 63 участка для голосования, при этом в России — всего два. Он отмечал, что главным фактором победы Санду будет создание Кишинёвом препятствий для всех, кто мог бы проголосовать на выборах.

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич констатировал, что Санду победила лишь благодаря голосам молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе. При этом он задался вопросом, насколько голосование за рубежом было честным и насколько объективно подсчитывались голоса, так как за организацию выборов отвечали дипломаты, которые ориентируются на прозападное руководство МИД страны. У Стояногло и его сторонников, добавил эксперт, не было возможности обеспечить должный контроль за этими участками.