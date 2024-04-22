Кишинёв, 23 апреля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Действия молдавских правоохранителей, задержавших на несколько часов в аэропорту Кишинёва вернувшихся из Москвы участников съезда оппозиции, являются беспределом. Об этом 22 апреля заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Иван Шилов ИА Регнум Илан Шор

«Власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинёва безо всяких оснований! Что же страшного они сделали? Они «виновны» в самом главном преступлении — по версии [президента Молдавии Майи] Санду: многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока «Победа» в Москве. Теперь им всем нужно заполнять какие-то нелепые бумажки и ждать, когда же им будет дозволено добраться до родных и близких», — написал Шор в Telegram-канале.

По словам политика, несколько человек по причине плохого самочувствия обратились за медицинской помощью. Шор призвал молдавские власти отпустить людей по домам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля делегатов съезда «Победа» молдавские погранслужбы продержали около трёх часов без каких-либо доводов в аэропорту Кишинёва. Среди задержанных также была вернувшаяся из Москвы лидер партии «Возрождение» Наталья Параска. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности. После беседы спецслужбы Молдавии отпустили лидера партии.

После проведения в Москве учредительного съезда объединения председатель партии «Шор» Илан Шор заявил, что осенью 2024 года новый электоральный блок оппозиционных политических сил «Победа-Виктория» примет участие в выборах в Молдавии. Шор подчеркнул, что у нового блока нет личных политических амбиций, есть только желание вывести Молдавию из унизительного положения, в котором она оказалась, а также не допустить поглощения страны Румынией.