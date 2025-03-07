Москва, 7 марта, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционный блок «Победа» на базе своих ячеек создаст аналоги «Русского дома», который закрывают в Кишиневе. Об этом 7 марта пообещал лидер блока Илан Шор.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Я являюсь лидером, наверное, крупнейшего оппозиционного блока в стране, у которого более 1 300 первичных ячеек. На базе каждой ячейки мы создадим «Русский дом», — заявил он журналистам на праздновании молдавского праздника весны Мэрцишор в Москве.

Шор подчеркнул, что русскую культуру необходимо сохранять в массах в Молдавии.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля МИД Молдавии объявил о разрыве межправительственного соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров. Поводом стало падение беспилотников на молдавской территории. Кишинев обвинил в этом Москву, не предъявив доказательств.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил удивление и огорчение в связи с таким решением. Он отметил, что «Русский дом» организует обучение в России студентов из Молдавии, проводит литературные вечера и медиапроекты для молодёжи, в нем принимают ЕГЭ.

27 февраля министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил, что руководство страны запустило процедуру закрытия «Русского дома». Это небыстрый процесс, но будет доведен до конца, подчеркнул глава ведомства.