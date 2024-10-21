Кишинёв, 21 октября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Результаты референдума в Молдавии о вступлении страны в ЕС говорят о разгроме позиции действующего молдавского президента Майи Санду, написал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Иван Шилов ИА Регнум Илан Шор

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны объявила о том, что после обработки 82,5% протоколов выяснилось, что 54,85% граждан на референдуме проголосовали против вступления республики в Евросоюз.

«Это разгром. Молдавский народ сказал своё слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны», — отметил политик в своём Telegram-канале.

По словам Шора, молдавские граждане устали от политического курса Санду, который сопровождается цензурой, притеснениями несогласных и жёстким административным ресурсом. Лидер блока «Победа» добавил, что все в Молдавии увидели попытки действующих властей повлиять на итоги референдума. Людей, по его мнению, уже не получится обмануть.

Как сообщало ИА Регнум, в Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз 94,84% избирателей выступили против. Участникам референдума задали вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?»

Все протоколы по референдуму о вступлении в ЕС были обработаны и в Приднестровье. В республике против этого шага проголосовали 62,56% граждан, пришедших на участки.

Также в Молдавии 20 октября состоялся первый тур президентских выборов. После обработки 90% бюллетеней Майя Санду набрала 37% голосов, а бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло — 28%. В выборах принимали участие ещё девять кандидатов. Поскольку ни один из претендентов не заручился поддержкой более 50% избирателей, Молдавию ждёт второй тур выборов, который проведут 3 ноября.

Санду на брифинге пообещала, что озвучит свои дальнейшие планы после того, как станут известны окончательные итоги выборов и референдума. Она также заявила, что Молдавия якобы столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. Президент уточнила, речь идёт об «иностранном вмешательстве» и «деятельности организованных преступных групп».