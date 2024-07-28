Молдавия, 28 июля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Прозападные политики, добиваясь признания геноцидом голода в 1946–1947 годах в Молдавии, цинично пытаются отвлечь внимание от политических провалов действующей власти, написал 28 июля лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор в своём Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости Илан Шор

Комментируя заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу на телевидении, в котором он призвал признать послевоенный голод в Молдавии геноцидом, Шор ответил, что парламентарий, как видно, совершенно не знает истории. Видимо, он наивно считает, что после Великой Отечественной войны в СССР сразу должно было наступить благоденствие.

«Но так не бывает. Послевоенный голод — чёрная страница в истории страны. Но она сумела быстро её перевернуть. И сейчас, спустя почти 80 лет, спекуляция на этой теме — цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды», — написал Шор.

Он предложил запереть Гросу на месяц с книгами по истории 1940-х годов, а его соратников по партии заставить работать на благо народа, не позволяя им «придумывать шизофренические законы, дискриминирующие собственных граждан».

Шор напомнил, что Гросу обязан Советскому Союзу образованием и профессией и назвал спикера парламента человеком, «не помнящим родства». Свою карьеру он посвятил борьбе с СССР и Россией, но не хочет видеть, что Молдавия на краю пропасти.

В июне прошлого года Гросу на встрече с журналистами попросил, чтобы его не называли по отчеству — Ивановичем, аргументировав это тем, что «Ивановичи — в Сибири». Именно этот эпизод припомнил Шор, говоря о «не помнящем родства».

Как сообщало ИА Регнум, в передаче на телеканале TVR Moldova ведущий поинтересовался у Гросу, будет ли парламент признавать геноцидом молдавского народа голод в Молдавской ССР в 1946–1947 годах и последует ли Кишинёв в этом вопросе примеру Украины. Гросу ответил, что такая инициатива обсуждается.

Также Гросу заявил, что гражданам Молдавии следует назвать себя румынами, если они хотят, чтобы их взяли в «большую семью Евросоюза».