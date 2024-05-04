Молдавия, 4 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Пассажиров, прибывающих из России, безосновательно проверяют в аэропорту Кишинёва, заявил 4 мая лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

DUMITRU DORU /EPA/TASS

«Людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», — передаёт слова молдавского оппозиционного политика «Газета.Ru».

По его словам, никому из тех, над кем издевались в аэропорту Кишинёва, не представили законных оснований для таких действий. При этом проверкам подвергали не только людей, связанных с политикой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в беседе с «Известиями» 4 мая заявила, что дополнительные проверки пассажиров из России в аэропорту Кишинёва, демонстрируют демократию в понимании президента Молдавии Майи Санду.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Кишинёве на несколько часов задержали делегатов съезда молдавской оппозиции, который состоялся в Москве. Погранслужба продержала участников съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили.

На следующий день участники прошедшего в Москве съезда оппозиции рассказали, что по возвращении в Кишинёв их запугивали и допрашивали.

В свою очередь Илан Шор назвал беспределом действия молдавских правоохранителей, задержавших участников съезда оппозиции. При этом несколько человек по причине плохого самочувствия обратились за медпомощью. Вернувшуюся из Москвы лидера партии «Возрождение» Наталью Параска также задержали в аэропорту Кишинёва. После беседы со спецслужбами её отпустили.