Молдавия, 29 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Планируемое властями Молдавии внесение изменений в конституцию республики по итогам прошедшего 20 октября референдума о вступлении в Евросоюз — это беспредел, потому что итоги этого референдума являются неубедительными. Об этом во вторник, 29 октября, заявил руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Novak Nikita/Global Look Press

«[Молдавские власти] собираются внести изменения в конституцию. <…> Это отсутствие закона, это отсутствие любой юриспруденции, это является беспределом, который происходит сегодня в Молдове», — сказал он в эфире «Соловьёв Livе».

По словам Шора, в случае победы на президентских и парламентских выборах в Молдавии «здравых сил» такие решения нынешних молдавских властей сразу будут отменены.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты прошедшего 20 октября референдума о вступлении республики в ЕС. За это отдали голоса 749 719 избирателей, против — 739 155 проголосовавших. Таким образом, разница во мнениях составила 0,7 п. п. (10,5 тыс. голосов) при явке 50,72%.

При этом по итогам обработки 100% бюллетеней референдума против вступления Молдавии в ЕС выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии после обработки 100% бюллетеней референдума стало известно, что против этого высказались 94,84% избирателей. Присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 23 октября, что действующие молдавские власти сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в ЕС. Она в связи с этим обратила внимание на то, что итоговые показатели голосования в Молдавии были обеспечены в последний момент.