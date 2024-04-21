Москва, 21 апреля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Новый электоральный блок оппозиционных молдавских политически сил «Победа-Виктория» будет участвовать в выборах, которые пройдут в Молдавии этой осенью, заявил председатель партии «Шор» Илан Шор 21 апреля в Telegram-канале после проведения в Москве учредительного съезда объединения.

DUMITRU DORU/ EPA/TASS Председатель партии «Шор» Илан Шор

«Наш блок назван «Победа», и речь не только о победе на предстоящих выборах. После них начнется настоящая работа. И сейчас важно, чтобы победу одержал разум», — написал он.

Политик отметил, что он был бы рад провести съезд в Кишинёве или Оргееве, но не может этого сделать, так как молдавские власти расправляются с теми, кто не согласен с ними. По его словам, у нового блока нет личных политических амбиций, есть только желание вывести Молдавию из унизительного положения, в котором она оказалась, а также не допустить поглощение страны Румынией.

Шор возглавил исполнительный комитет нового объединения, исполнительным секретарём Национального политического совета выбрали главу Гагаузии Евгению Гуцул, а депутата молдавского парламента Марину Таубер — секретарём исполкома.

Как сообщало ИА Регнум, учредительный съезд блока «Победа-Виктория» прошёл 21 апреля. Выступая на нём, Шор назвал Молдавию захваченным государством, в котором объявляют предателями всех неугодных, а политические мероприятия заканчиваются арестами. Гуцул заявила, что не знает, впустят ли теперь участников съезда обратно на родину.

В Молдавии 20 октября состоится голосование на выборах президента страны. Действующий глава республики Майя Санду добилась, чтобы в этот день также прошёл референдум, на котором у граждан спросят, хотя ли они вступления страны в ЕС.

Партию «Шор» в Молдавии запретили в июне 2023 года. Конституционный суд республики по запросу правительства признал её деятельность противоречащей конституции.