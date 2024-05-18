Кишинёв, 18 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор», основатель предвыборного блока «Победа» Илан Шор 18 мая объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

«Сегодня мы начинаем кампанию «Нет вступлению в Евросоюз». 20 октября мы все выйдем вместе и скажем твёрдое «нет» нищете, бедности, нет использованию нас в военных действиях, в чужих интересах», — сказал он в ходе онлайн-трансляции на странице партии в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шор подчеркнул, что Молдавия — суверенное государство и должно принимать независимые решения. В стране уже пять лет правят силы, выступающие за вхождение в ЕС, и жители уже сделали выводы, добавил он.

Оппозиционный лидер заявил, что выступает за вхождение Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. Это даст республике доступ к дешёвым энергоресурсам и позволит продавать сельхозпродукцию по выгодным ценам, отметил политик.

В Молдавии на 20 октября назначили президентские выборы. Глава республики Майя Санду объявила, что в этот же день собирается провести конституционный референдум о вступлении страны в ЕС. 16 мая парламент республики одобрил проведение плебисцита.

Илан Шор, его соратники и ряд оппозиционных партий 21 апреля провели учредительный съезд, на котором создали блок «Победа» для участия в выборах. Шор заявил, что новое объединение будет добавиться восстановления стратегического партнёрства с Россией.