Москва, 21 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков выступили перед участниками съезда молдавских оппозиционных политиков, который прошёл 21 апреля в Москве.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Николай Басков

«Поддерживаю Гагаузию, её право на самоопределение. Мне бояться нечего, я во всех расстрельных списках», — заявил Басков KP.RU.

Оба артиста исполнили на съезде по две-три композиции. Киркоров вспомнил, как дебютировал с песней на молдавском языке 39 лет назад. Она принесла удачу, признался артист и исполнил песню «Меланхолия».

В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС. В мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она напомнила, что с приходом в власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию.

На съезде выступил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Он назвал Молдавию «захваченным» государством со сформированным ГУЛАГом, а также объявил о создании предвыборного блока «Победа — Виктория».