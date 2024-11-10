Кишинёв, 10 ноября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Действующая президент Молдавии Майя Санду сама посадила себя в президентское кресло, «украв выбор» у граждан республики, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своём Telegram-канале.

AP/TASS/Petr Josek

«Санду сама себя посадила в президентское кресло. Простая европодданная с имперскими замашками украла выбор у каждого молдаванина. Манипуляции, махинации, подкуп, угрозы — всё это зафиксировано, мы всё это видели. Количество нарушений беспрецедентно», — указал он в публикации.

Шор добавил, что он и все патриотично настроенные молдаване не признают итоги выборов и полны решимости юридически оспаривать итоги «позорной» для страны кампании.

Как передавало ИА Регнум, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей.

У бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Стояногло 6 ноября признал своё поражение на выборах, однако заявил о своей победе внутри страны. По его словам, поражение молдавской власти, основа которой — манипуляции, ненависть и раскол, неизбежно, оно является лишь вопросом времени.

4 ноября Шор заявил о массовых фальсификациях в пользу Санду за пределами Молдавии. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.