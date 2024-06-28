Кишинёв, 28 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор 28 июня поздравил граждан Молдавии с 84-й годовщиной освобождения от румынской оккупации.

Петр Ковалев/ТАСС Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор

«28 июня 1940-го Молдову начали освобождать от румынской оккупации. 28 июня 2024-го нашу государственность снова сдают и продают», — написал Шор в своём Telegram-канале.

Политик напомнил, что Красная Армия 84 года назад, перейдя Днестр, вошла в Бессарабию и Северную Буковину. Молдавия летом 1940 года получила свободу, мир, возможность созидать и быть защищённой. Теперь у жителей страны хотят всё это отнять.

Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в уничтожении страны и идентичности молдаван. Она искажает все понятия о суверенитете, чести и достоинстве, заявил политик.

Молдавский политик подчеркнул, что недопустимо забывать историю, и её худшим страницам нельзя дать возможности повториться, иначе некому будет писать новые светлые страницы.

Территория Бессарабии и северной части Буковины к началу Второй мировой войны входила в состав Королевства Румыния, которое присоединило эти территории в 1918 году. Москва считала эти действия незаконными. 28 июня 1940 года Красная Армия начала операцию по освобождению. Этим же летом, 2 августа, была образована Молдавская ССР со столицей в Кишинёве, который находился в Бессарабии.

Как сообщало ИА Регнум, Санду 21 июня подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в Европейский союз. Для того чтобы Брюссель согласился на переговоры с Кишинёвом по этому вопросу, Молдавия должна была выполнить ряд рекомендации Европейской комиссии. Санду заявила, что республика выполнила требования ЕС.

В мае Молдавия подписала соглашение о партнёрстве с ЕС в сфере обороны и безопасности. Руководство ЕС рекомендовало Молдавии усилить сотрудничество в сфере обмена разведданными, активизировать участие республики в военных учениях и начать взаимодействие в противостоянии «зарубежным угрозам».

Шор в мае заявил, что призывы руководства республики к вступлению в ЕС ведут к отказу от идентичности и от суверенитета. Политик со своей стороны призвал сближаться с Россией и ЕАЭС.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад старается прибрать Молдавию к рукам по аналогии с Украиной.