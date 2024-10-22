Кишинёв, 22 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Оппозиция Молдавии может вывести людей на улицы после президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС из-за несогласия с их результатами, заявил руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Петр Ковалев/ТАСС Илан Шор

«Мы обязаны бороться, и мы обязаны победить. Инструменты? Я думаю, что мы вынуждены будем выходить на улицу и отстаивать свои результаты», — сказал он в прямом эфире телеканала «Соловьёв Live».

Он также допустил, что для разгона массовых акций протеста молдавским властям придётся привлечь дополнительные силы из Румынии.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялся первый тур президентских выборов. После обработки 90% бюллетеней действующий президент Майя Санду набрала 37% голосов, а бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло — 28%. В выборах принимали участие ещё девять кандидатов. Поскольку ни один из претендентов не заручился поддержкой более 50% избирателей, Молдавию ждёт второй тур выборов, который проведут 3 ноября.

В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз 94,84% избирателей выступили против. Участникам референдума задали вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?»

Все протоколы по референдуму о вступлении в ЕС были обработаны и в Приднестровье. В республике против этого шага проголосовали 62,56% граждан, пришедших на участки.

21 октября Шор заявил, что результаты референдума в Молдавии о вступлении страны в ЕС говорят о разгроме позиции Майи Санду. По словам Шора, молдавские граждане устали от политического курса Санду, который сопровождается цензурой, притеснениями несогласных и жёстким административным ресурсом.