Кишинёв, 12 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Без финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) режим президента Молдавии Майи Санду падёт менее, чем за полгода. Об этом заявил журналистам лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Eugen Kotenko/Global Look Press Майя Санду

«USAID — это организация, которая финансировала фашистские организации, в том числе. USAID это организация, которая была частью экосистемы по разрушению наших целостных идей, нашего поколения, наших мыслей, нашего твёрдого взгляда на какие-то вещи. Поэтому, конечно же, сегодня те пособники фашизма, которые финансировались благодаря этой организации, будут у края пропасти», — отметил он.

Шор уточнил, что режим Санду, который финансировался за счёт USAID, потеряет власть через пять месяцев без помощи агентства. По его словам, здравые силы должны поддерживать светлую сторону и бороться с несправедливостью и фашизмом по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней оказание помощи Украине и другим странам. Решение было принято для оценки целесообразности такого финансирования. Вскоре после этого деятельность USAID по помощи Украине, Молдавии и многим другим государствам была заморожена.

Американский бизнесмен, руководитель нового ведомства по повышению эффективности управления властей США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. Он обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. А 2 февраля Трамп также заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать.