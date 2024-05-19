Кишинёв, 19 мая, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционер и лидер политической партии «Шор» Илан Шор в ходе обращения к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 18 мая объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Европейский союз.

Иван Шилов ИА Регнум Илан Шор

«Сегодня стартовала наша кампания «Нет вступлению в ЕС». Был рад обратиться к нашим жителям и рассказать, перед каким историческим выбором сейчас стоит Молдова», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.

По его словам, призывы к вступлению Молдавии в Евросоюз являются действиями, направленными к отказу от идентичности, а впоследствии — от суверенитета. Кроме того, Шор подчеркнул, что жители Молдавии уже сделали выводы о том, что из себя представляет Европа. За пять лет правления проевропейских сил страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций, возможности развития инфраструктуры.

В то же время он призвал развивать отношения и сближаться с Россией и ЕАЭС, поскольку это партнёрство даст Молдавии доступные газ и электроэнергию, создание новых рабочих мест и другие возможности.

Как передавало ИА Регнум, ранее молдавский парламент одобрил проект решения о проведении референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз. Дату проведения референдума назначили на 20 октября. В поддержку инициативы выступили 56 депутатов, проголосовали против или воздержались 30 парламентариев. Инициатором выступила действующий президент республики Майя Санду.