Материалы с тегом «Евро-2024»
Сборная Бельгии обыграла Румынию на Евро-2024
Футболисты сборной Бельгии одержали победу над командой Румынии в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча проходила 22 июня в Кёльне и закончилась со счётом 2:0. В составе бельгийцев отличились Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин Де Брюйне (80). На 64-й минуте нападающий Ромелу Лукаку...
23 июня 2024
Сборные Франции и Нидерландов сыграли вничью в матче Евро-2024
Команды Франции и Нидерландов сыграли вничью на Евро-2024. Встреча закончилась со счётом 0:0. Матч проходил 21 июня на стадионе в немецком Лейпциге. Сборная Нидерландов на 69-й минуте забила гол соперникам, отличился футболист Хави Симонс. В итоге судья отменил забитый мяч, поскольку участник...
22 июня 2024
Украина обыграла Словакию в матче Евро-2024
Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Словакии в рамках матча второго тура группы Е чемпионата Европы. Игра прошла 21 июня в немецком Дюссельдорфе. Украинцы победили со счётом 2:1. Первый гол на 16-й минуте первого тайма забил нападающий словацкой сборной Иван Шранц. На 54-й...
21 июня 2024