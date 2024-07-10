Голландские и английские фанаты устроили драку перед полуфиналом Евро-2024
Дортмунд, Германия, 10 июля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Болельщики сборных Нидерландов и Англии устроили массовую драку перед полуфинальным матчем чемпионата Европы по футболу. Об этом 10 июля сообщила газета Daily Mail.
Отмечается, что голландские фанаты устроили ряд нападений на англичан в разных барах Дортмунда. По информации источника, в результате инцидентов ранены пять английских болельщиков.
По словам сотрудника одного из баров, драка началась после того, как голландцы попытались украсть флаг Англии. Во время потасовки фанаты бросали бутылки, скамейки и табуретки.
Полуфинальный матч между сборными Нидерландов и Англии пройдёт в Дортмунде 10 июля.
Как передавало ИА Регнум, 16 июня фанаты сборной Англии перед матчем группового этапа Евро-2024 в городе Гельзенкирхене напали на сербских болельщиков, находившихся в баре. Они начали бросать в сербов бутылки и тяжёлые предметы, между фанатами началась потасовка. Британцы вскоре сбежали с места происшествия.
6 июля Нидерланды обыграли Турцию со счётом 2:1 и вышли в полуфинал чемпионата Европы. В свою очередь, Англия победила Швейцарию в серии пенальти.