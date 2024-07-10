Дортмунд, Германия, 10 июля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Болельщики сборных Нидерландов и Англии устроили массовую драку перед полуфинальным матчем чемпионата Европы по футболу. Об этом 10 июля сообщила газета Daily Mail.

Соцсети. Кадр из видео

Отмечается, что голландские фанаты устроили ряд нападений на англичан в разных барах Дортмунда. По информации источника, в результате инцидентов ранены пять английских болельщиков.

По словам сотрудника одного из баров, драка началась после того, как голландцы попытались украсть флаг Англии. Во время потасовки фанаты бросали бутылки, скамейки и табуретки.

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Полуфинальный матч между сборными Нидерландов и Англии пройдёт в Дортмунде 10 июля.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня фанаты сборной Англии перед матчем группового этапа Евро-2024 в городе Гельзенкирхене напали на сербских болельщиков, находившихся в баре. Они начали бросать в сербов бутылки и тяжёлые предметы, между фанатами началась потасовка. Британцы вскоре сбежали с места происшествия.

6 июля Нидерланды обыграли Турцию со счётом 2:1 и вышли в полуфинал чемпионата Европы. В свою очередь, Англия победила Швейцарию в серии пенальти.