Рим, 30 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Италии по футболу Лучиано Спаллетти останется на своей должности, несмотря на невыход национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы — 2024, сообщил журналист Николо Скира в соцсети X (бывший Twitter).

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«Я остаюсь. У нас что-то пошло не так, когда я решился на омоложение состава и не оставил многое на контролируемом уровне», — привёл слова Спаллетти футбольный инсайдер.

Итальянский тренер добавил, что сборная нуждается в новых силах.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня действующий чемпион Европы сборная Италии выбыла с Евро-2024. Команда Швейцарии одержала победу над соперниками в матче 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счётом 2:0. Италия завоевала титул чемпиона Европы в 2021 году.

25 июня сборная Италии, сыграв вничью с командой из Хорватии, вышла в плей-офф Евро-2024. Матч завершился со счетом 1:1. По итогам трёх туров итальянцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе B.