Кёльн, Германия, 23 июня, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Футболисты сборной Бельгии одержали победу над командой Румынии в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча проходила 22 июня в Кёльне и закончилась со счётом 2:0.

Дмитрий Голубович Ромелу Лукаку

В составе бельгийцев отличились Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин Де Брюйне (80). На 64-й минуте нападающий Ромелу Лукаку забил мяч в ворота румынской сборной, однако гол из-за офсайда отменили.

В рамках турнира у Лукаку отменили уже третий забитый мяч.

Перед заключительным третьим туром команды группы Е (Бельгия, Румыния, Словакия и Украина) набрали по три очка. Следующие матчи с участием сборных состоятся 26 июня, бельгийцы сыграют с украинцами, а румыны — со словаками.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня сборная Португалии по футболу в матче чемпионата Европы обыграла команду Турции. Игра завершилась со счётом 3:0. Одержав вторую подряд победу на турнире, Португалия досрочно вышла в плей-офф Евро-2024.

17 июня Бельгия уступила Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счётом 0:1. Единственный гол на 7-й минуте встречи забил нападающий словацкой сборной Иван Шранц.