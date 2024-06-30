Берлин, 30 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала догнал грузинского форварда Жоржа Микаутадзе в гонке бомбардиров Евро-2024.

Harry Langer/Global Look Press Джамал Мусиала

Свой третий мяч в чемпионате Мусиала забил в матче 1/8 финала в Дортмунде, где немцы победили команду Дании со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал домашнего турнира. 21-летний футболист отличился на 68-й минуте, реализовав выход один на один с Каспером Шмейхелем.

Микаутадзе два из трёх своих голов забил с пенальти, в то время как Мусиала все три мяча забил с игры. После матча полузащитник «Баварии» стал фаворитом на звание лучшего бомбардира турнира.

Германия уже вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с победителем пары Испания — Грузия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, а команда Италии, которая выиграла чемпионат Европы в 2021 году, вылетела с турнира.

25 июня сборная Австрии одержала победу над командой Нидерландов в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков в трёх матчах, и вышла в плей-офф, Нидерланды заняли третью строчку.

26 июня сборная Грузии по футболу в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 обыграла сборную Португалии со счётом 2:0 и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.