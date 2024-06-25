Берлин, 25 июня, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Сборная Австрии одержала победу над командой Нидерландов в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

РИА Новости / Алексей Филиппов

На шестой минуте нидерландский форвард Дониэлл Мален срезал мяч в свои ворота. Затем на 47-й минуте форвард голландцев Коди Гакпо сравнял счёт.

На 59-й минуте австрийский хавбек Романо Шмид забил второй мяч. Нидерланды вновь смогли восстановить равновесие в счёте на 75-й, отличился нападающий Мемфис Депай.

Победу австрийцам принёс точный удар полузащитника Марселя Забитцера на 80-й минуте.

Таким образом, сборная Австрии заняла первое место в группе D, набрав шесть очков в трёх матчах, и вышла в плей-офф чемпионата Европы. Команда Нидерландов заняла третью строчку с четырьмя набранными очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сборные Франции и Польши сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, французы заняли второе место в группе D, набрав пять очков в трёх матчах, и вышли в плей-офф, а поляки вылетели с турнира.

Ранее сборная Италии, сыграв вничью с командой из Хорватии, вышла в плей-офф Евро-2024. Матч завершился со счетом 1:1. По итогам трёх туров итальянцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе B.