Штутгарт, Германия, 5 июля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу 5 июля в дополнительное время вырвала победу у Испании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2024 на стадионе в Штутгарте. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Global Look Press

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Испанцы забили решающий гол на 119-й минуте. В основное время голы забили полузащитник Испании Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.

В полуфинале испанцы встретятся с победителем пары Португалия — Франция.

Немцы покинули турнир. В последний раз Германия выигрывала Евро в 1996 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее определились все пары, которые сыграют в ¼ финала.

5 июля за выход в полуфинал боролись команды Испании и Германии. В этот же день в Гамбурге в четвертьфинальном матче встретятся сборные Португалии и Франции.

В Берлине 6 июля состоится игра между командами Нидерландов и Турции, а в Дюссельдорфе пройдёт встреча в рамках четвертьфинала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который прошёл 2 июля в Лейпциге в Германии, сборная Турции со счётом 2:1 одержала победу над командой Австрии и вышла в ¼ финала Евро-2024.