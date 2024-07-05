Испанцы обыграли немцев в четвертьфинале Евро-2024 со счётом 2:1
Испания обыграла Германию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2024
Штутгарт, Германия, 5 июля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу 5 июля в дополнительное время вырвала победу у Испании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2024 на стадионе в Штутгарте. Встреча закончилась со счётом 2:1.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Испанцы забили решающий гол на 119-й минуте. В основное время голы забили полузащитник Испании Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.
В полуфинале испанцы встретятся с победителем пары Португалия — Франция.
Немцы покинули турнир. В последний раз Германия выигрывала Евро в 1996 году.
Как сообщало ИА Регнум, ранее определились все пары, которые сыграют в ¼ финала.
5 июля за выход в полуфинал боролись команды Испании и Германии. В этот же день в Гамбурге в четвертьфинальном матче встретятся сборные Португалии и Франции.
В Берлине 6 июля состоится игра между командами Нидерландов и Турции, а в Дюссельдорфе пройдёт встреча в рамках четвертьфинала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который прошёл 2 июля в Лейпциге в Германии, сборная Турции со счётом 2:1 одержала победу над командой Австрии и вышла в ¼ финала Евро-2024.