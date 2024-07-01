Франкфурт-на-Майне, Германия, 2 июля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Во Франкфурте-на-Майне 1 июля футболисты Португалии в серии пенальти обошли соперников из Словении и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Германии.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

Основное и дополнительное время встречи 1/8 финала завершилось со счетом 0:0. В первой дополнительной 15-минутке капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить пенальти и расплакался.

В серии послематчевых пенальти португальцам повезло — 3:0. Роналду пробивал первым. После точного удара форвард извинился за нереализованный пенальти в овертайме.

В ¼ финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет 5 июля в Гамбурге с французами.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Испании по футболу в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы — 2024 разгромила сборную Грузии со счётом 4:1. Встреча проходила в Кёльне. Испанцы стали четвёртой командой, вышедшей в четвертьфинал турнира.

30 июня сборная Англии в матче 1/8 финала обыграла Словакию, уступая в счёте до 90+5-й минуты после гола Ивана Шранца.