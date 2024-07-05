Берлин, 6 июля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Футболисты Франции в серии пенальти обошли португальцев в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2024.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мяч

Встреча проходила в Гамбурге, основное время закончилось со счётом 0:0.

В дополнительное время команды не использовали шанс и лишь в серии пенальти сборной Франции удалось вырвать победу. Игра завершилась со счётом 5:3.

В полуфинале французы встретятся с испанцами 9 июля в Мюнхене.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Испании по футболу 5 июля в дополнительное время вырвала победу у Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2024 на стадионе в Штутгарте. Встреча закончилась со счётом 2:1.

В Берлине 6 июля состоится игра между командами Нидерландов и Турции, а в Дюссельдорфе пройдёт встреча в рамках четвертьфинала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.