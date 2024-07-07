Штутгарт, Германия, 7 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Болельщики сборной Германии собрали более 300 тысяч подписей за переигровку четвертьфинального матча чемпионата Европы-2024 между Испанией и Германией, передаёт Sky Sport Deutschla.

ТАСС / АР / Antonio Calanni

По словам инициатора сбора подписей, процесс обсуждения переигровки матча должен состояться по вине англичанина Энтони Тэйлора, обслуживавшего игру. В петициях указано, что главный судья принял множество неправильных решений в матче с немецкой командой. Особый акцент болельщики сделали на том, что Тэйлор не назначил пенальти в ворота испанцев за игру рукой защитником.

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте прошёл матч между сборными из Испании и Германии. Испанские футболисты в дополнительное время обыграли немцев со счётом 2:1. На 106-й минуте со счётом 1:1 хавбек немецкой сборной Джамал Мусиала после удара попал мячом в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье, находившемуся в тот момент в своей штрафной площади. Главный судья не стал назначать пенальти за этот эпизод.

В УЕФА ещё до начала Евро-2024 заявили о своём решении не давать пенальти в подобных эпизодах. Поэтому вероятность того, петиция приведёт к переигровке, крайне мала, написали в Sportschau. В публикации добавили, что рука Кукурелье располагалась близко к телу в естественном положении, и он пытался избежать контакта с мячом.

Полуфинал чемпионата Европы по футболу пройдёт 9 июля в Мюнхене. В нём сыграют команды из Испании и Франции. В другом полуфинале на поле выйдут нидерландцы и англичане — финалисты Евро-2023. Футбольный матч пройдёт 10 июля в Дортмунде.

Как сообщало ИА Регнум, сборной Англии в серии пенальти удалось обойти швейцарцев в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.

Футболисты Франции в серии пенальти обошли португальцев в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024. В дополнительное время команды не использовали шанс и лишь в серии пенальти сборной Франции удалось вырвать победу. Игра завершилась со счётом 5:3.