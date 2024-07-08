Берлин, 8 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024 обратился к болельщикам и заявил, что команда заслуживала большего. В сообщении в соцсети Х он подчеркнул, что на турнире игроки отдавались полностью и были близки к тому, чтобы пройти дальше.

Global Look Press/Keystone Press Agency)

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего для себя. Для каждого из вас, для Португалии», ― написал нападающий сборной Португалии.

Он выразил благодарность болельщикам и высказал уверенность, что на поле и за его пределами наследие сборной будет чтиться и продолжит расти.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля во Франкфурте-на-Майне футболисты Португалии в серии пенальти обошли соперников из Словении и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Германии. Основное и дополнительное время встречи 1/8 финала завершилось со счетом 0:0. В первой дополнительной 15-минутке капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить пенальти и расплакался.

В серии послематчевых пенальти португальцам повезло — 3:0. Роналду пробивал первым. После точного удара форвард извинился за нереализованный пенальти в овертайме.

В ¼ финала Евро-2024 5 июля в Гамбурге сборная Португалии проиграла Франции. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния решился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

На Евро-2024 Роналду провёл пять матчей и отметился одной голевой передачей. Этот чемпионат Европы стал для него шестым, что является рекордным показателем. Он впервые не забил на чемпионате ни одного мяча.