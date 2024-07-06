Дюссельдорф, Германия, 6 июля, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Сборной Англии в серии пенальти удалось обойти швейцарцев в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.

Alex Livesey / Global Look Press

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

В назначенной серии пенальти футболисты Британии победили со счётом 5:3.

Таким образом, в полуфинале Евро-2024 англичане сыграют с победителями матча Нидерланды — Турция. Полуфинальная встреча с участием сборной Англии намечена на 10 июля в Дортмунде.

Британцы были финалистами предыдущего чемпионата, тогда команда впервые сыграла в решающем матче и отдала победу итальянцам. Сборная Англии была чемпионом мира в 1966 году.

Сборная Швейцарии повторила лучший результат на чемпионатах Европы, команда выходила в четвертьфинал на турнире 2021 года, тогда она уступила испанцам.

Как сообщало ИА Регнум, футболисты Франции в серии пенальти обошли португальцев в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024. В дополнительное время команды не использовали шанс и лишь в серии пенальти сборной Франции удалось вырвать победу. Игра завершилась со счётом 5:3.

В полуфинале французы встретятся с испанцами 9 июля в Мюнхене.

Сборная Испании 5 июля в дополнительное время обыграла Германию в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024 на стадионе в Штутгарте. Встреча закончилась со счётом 2:1.