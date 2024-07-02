Берлин, 3 июля, 2024, 00:40 — ИА Регнум. В Германии на чемпионате Европы по футболу определились все пары, которые сыграют в ¼ финала.

ИА REGNUM Футбол

5 июля за выход в полуфинал поборются команды Испании и Германии, встреча состоится в Штутгарте. В этот же день в Гамбурге в четвертьфинальном матче встретятся сборные Португалии и Франции.

В Берлине 6 июля состоится игра между командами Нидерландов и Турции, а в Дюссельдорфе пройдёт встреча в рамках четвертьфинала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который прошёл 2 июля в Лейпциге в Германии, сборная Турции со счётом 2:1 одержала победу над командой Австрии и вышла в ¼ финала Евро-2024.

Сборная Испании по футболу в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы — 2024 разгромила сборную Грузии со счётом 4:1. Встреча проходила в Кёльне. Испанцы стали четвёртой командой, вышедшей в четвертьфинал турнира.