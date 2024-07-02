Лейпциг, Германия, 3 июля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который прошёл 2 июля в Лейпциге в Германии, сборная Турции со счётом 2:1 одержала победу над командой Австрии и вышла в ¼ финала Евро-2024.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Два мяча в ворота австрийцев забил на 1-й и 59-й минуте Мерих Демирал. У соперников гол на счету Михаэля Грегорича (66-я минута)

В ¼ финала турки встретятся с командой Нидерландов на поле в Берлине 6 июля.

Как сообщало ИА Регнум, во Франкфурте-на-Майне 1 июля футболисты Португалии в серии пенальти обошли соперников из Словении и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Германии.

Сборная Испании по футболу в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы — 2024 разгромила сборную Грузии со счётом 4:1. Встреча проходила в Кёльне.