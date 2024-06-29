Берлин, 29 июня, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Alex Pantling — UEFA Contributor /UEFA/Global Look Press

На 37-й минуте матча счёт открыл полузащитник Ремо Фройлер, а на 46-й нападающий Рубен Варгас удвоил преимущество швейцарской команды.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, а команда Италии, которая выиграла чемпионат Европы в 2021 году, вылетела с турнира.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня сборная Италии, сыграв вничью с командой из Хорватии, вышла в плей-офф Евро-2024. Матч завершился со счетом 1:1. По итогам трёх туров итальянцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе B.

В тот же день сборная Австрии одержала победу над командой Нидерландов в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков в трёх матчах, и вышла в плей-офф, Нидерланды заняли третью строчку.