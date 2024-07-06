Берлин, 7 июля, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Стали известны все полуфинальные пары чемпионата Европы по футболу. Последней в число полуфиналистов Евро-2024 попала команда Нидерландов, которая со счётом 2:1 одержала победу над сборной Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Первый полуфинальный матч состоится 9 июля в Мюнхене между Испанией и Францией.

Сборная Нидерландов поборется за выход в финал с командой Англии 10 июля в Дортмунде.

Как сообщало ИА Регнум, сборной Англии в серии пенальти удалось обойти швейцарцев в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.

футболисты Франции в серии пенальти обошли португальцев в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024. В дополнительное время команды не использовали шанс и лишь в серии пенальти сборной Франции удалось вырвать победу. Игра завершилась со счётом 5:3.