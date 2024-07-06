Берлин, 7 июля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Сборная Нидерландов попала в полуфинал чемпионата Европы, обыграв турецких футболистов в четвертьфинале в Берлине 6 июля.

ИА REGNUM Футбол

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов.

Свою лепту в поражение команды на 76-й минуте внёс турецкий и австрийский защитник Мерт Мюльдюр. Он срезал мяч в собственные ворота.

Нидерландцы впервые с 2004 года дошли до полуфинала чемпионата Европы. Турецкие футболисты показали лучший результат с 2008 года.

В полуфинале нидерландцы 10 июля сыграют с британцами. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине.

Как сообщало ИА Регнум, сборной Англии в серии пенальти удалось обойти швейцарцев в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти Британия победила со счётом 5:3.

Футболисты Франции по пенальти обошли португальцев в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024. В дополнительное время команды не использовали шанс и лишь в серии пенальти сборной Франции удалось вырвать победу. Игра завершилась со счётом 5:3.

В полуфинале французы 9 июля в Мюнхене встретятся с испанцами.

Сборная Испании 5 июля в дополнительное время обыграла Германию в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024 на стадионе в Штутгарте. Встреча закончилась со счётом 2:1.