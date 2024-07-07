Берлин, 7 июля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Матч сборных Турции и Нидерландов четвертьфинального раунда чемпионата Европы — 2024 по футболу в Берлине 6 июля закончился ожесточённой дракой болельщиков. О происшествии написали турецкие СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Потасовка между турками и голландцами началась у стадиона после завершения встречи их национальных сборных.

Судя по видео в Сети, в драке участвовало немало болельщиков с обоих сторон. Их пытались разнимать. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Нидерландов попала в полуфинал чемпионата Европы, обыграв турецких футболистов в четвертьфинале в Берлине 6 июля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов.

Свою лепту в поражение команды на 76-й минуте внёс турецкий и австрийский защитник Мерт Мюльдюр. Он срезал мяч в собственные ворота.

Сборной Англии в серии пенальти удалось обойти швейцарцев в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти Британия победила со счётом 5:3.

Футболисты Франции по пенальти обошли португальцев в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024. В дополнительное время команды не использовали шанс и лишь в серии пенальти сборной Франции удалось вырвать победу. Игра завершилась со счётом 5:3.

В полуфинале французы 9 июля в Мюнхене встретятся с испанцами.