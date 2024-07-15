Берлин, 15 июля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Сборная Испании обыграла Англию в финале футбольного чемпионата Европы, став победителем в четвёртый раз. Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине завершилась счётом 2:1 в пользу испанцев.

TASS /AP Photo/Martin Meissner

Испания впервые одержала верх над национальной командой Англии в рамках чемпионатов Европы. Две сборные встречались в финале Евро-1980, англичане тогда победили со счётом 2:1. В четвертьфинале в 1996 году Испания и Англия сыграли вничью (0:0), испанцы уступили соперникам в серии пенальти (2:4).

В финале Евро-2024 испанский нападающий Нико Уильямс забил первый гол на 47-й минуте после передачи Ламина Ямаля. Полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт на 73-й минуте матча. Микель Оярсабаль принёс победное очко испанцам на 87-й минуте.

Четвёртая победа Испании в финале Евро — рекордный результат среди европейских национальных сборных. Испанская сборная также завоёвывала титул чемпиона Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат Европы по футболу проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее стало известно, что сборная Испании в случае победы на чемпионате Европы по футболу получит призовые в размере 28,25 миллиона евро. Из указанной суммы около 11 миллионов евро получат игроки, остальные средства поделят между членами тренерского штаба и персоналом. В полуфинале команда Испании обыграла Францию со счётом 2:1.