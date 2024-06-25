Дортмунд, Германия, 25 июня, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Сборные Франции и Польши сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Global Look Press

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Поляки сравняли счёт на 79-й минуте, причём форвард Роберт Левандовски сначала не забил «с точки». 11-метровый по решению арбитра был перебит, и со второй попытки нападающий его реализовал.

Таким образом, сборная Франции заняла второе место в группе D, набрав пять очков в трёх матчах, и вышла в плей-офф Евро-2024. Команда Польши вылетела с турнира, заняв четвёртую строчку с одним набранным очком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сборная Италии, сыграв вничью с командой из Хорватии, вышла в плей-оффЕвро-2024. Матч завершился со счетом 1:1. По итогам трёх туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в группе B.

22 июня сборная Португалии разгромила Турцию со счётом 3:0 и досрочно вышла в плей-офф турнира.