Материалы с тегом «Евгений Пригожин»
В Кремле не знают, возглавит ли группу «Вагнер» сын Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможности сына Евгения Пригожина Павла возглавить группу «Вагнер». Об этом он заявил журналистам на брифинге 3 ноября. «Вопрос не к нам. Не наша тема, никакой информацией здесь я не располагаю», —...
3 ноября 2023
Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту бизнес-джета Пригожина
Взрыв в самолёте, на котором погиб предприниматель, экс-глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, прогремел ближе к середине салона, возле места крепления крыла к фюзеляжу, рассказал 6 октября РИА Новости заслуженный пилот России Евгений Серых. Он отметил, что, если судить по выложенным в Сеть...
6 октября 2023
Санду заявила, что Пригожин хотел её свергнуть
Президент Молдавии Майя Санду в интервью газете Financial Times заявила, что экс-глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин якобы планировал устроить госпереворот, чтобы свергнуть её. По её словам, Пригожин намеревался устроить антиправительственные насильственные акции протеста. «Россия собирается...
6 октября 2023
В Кремле рассказали о расследовании гибели Пригожина
Доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о расследовании катастрофы самолёта предпринимателя, экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о котором рассказал президент России Владимир Путин, был не окончательным, сообщил 6 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера...
6 октября 2023
В Кремле не согласились, что расследование гибели Пригожина идёт медленно
В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, идёт медленно. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 сентября журналистам. «Нет, абсолютно не считают», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По его...
15 сентября 2023
Кремль назвал преднамеренное злодеяние версией крушения джета Пригожина
Выводов следователей по расследованию катастрофы самолёта Евгения Пригожина пока нет, среди версий рассматривается в том числе преднамеренное злодеяние, заявил 30 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что расследование проводят сотрудники российских служб...
30 августа 2023
Похороны Евгения Пригожина прошли в Петербурге в закрытом формате
Похороны владельца группы «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, сообщила 29 августа его пресс-служба. «На Пороховском кладбище могила отца Пригожина. На этом основании его похоронили рядом», — сказано в сообщении. Как передавало ИА Регнум...
29 августа 2023
Данных о похоронах Пригожина нет, заявил Песков
Присутствие президента России Владимира Путина на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе под Тверью, не предусматривается, заявил 29 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, решение о похоронных принимают близкие. «Мы...
29 августа 2023
Песков заявил, что решение о погребении Пригожина примет семья
Решение о погребении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе, будет принято с учётом мнения его родственников. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 28 августа журналистам. Он отметил, что Кремль не располагает информацией о формате похорон...
28 августа 2023
Путин выразил соболезнования семье Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта Евгения Пригожина в Тверской области. Комментируя сообщение Следственного комитета РФ о том, что личности всех погибших при крушении...
28 августа 2023
Установлены личности всех погибших при крушении бизнес-джета под Тверью
Следственный комитет установил личности всех погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. Как сообщило ведомство 27 августа, они соответствуют ранее заявленным спискам. «Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют...
27 августа 2023
СК изъял бортовые самописцы упавшего под Тверью бизнес-джета
Следственный комитет продолжает расследование крушения бизнес-джета в Тверской области. 25 августа ведомство сообщило об изъятии для исследования бортовых самописцев самолёта. «В ходе первоначальных следственных действий обнаружены тела 10 погибших. Для установления личностей проводятся...
25 августа 2023
Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил гарантий безопасности
Предприниматель Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности. Об этом, как сообщило агентство БелТА, 25 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина… Во-вторых, никогда в таком ключе...
25 августа 2023
Песков призвал опираться на факты в ситуации с крушением самолёта Пригожина
Заявления о причастности Кремля к крушению самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области — это абсолютная ложь, для понимания ситуации нужно опираться на факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа, отвечая на вопросы журналистов. «Конечно, на Западе...
новость часа
25 августа 2023
Обломки бизнес-джета Пригожина вывезли с места крушения
Обломки разбившегося в Тверской области самолёта Embraer, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вывезли с места авиакатастрофы. Видеозапись этого 25 августа опубликовали «Известия». На кадрах видно, как погруженные в большегрузный автомобиль обломки бизнес-джета в...
25 августа 2023
Песков заявил, что в Кремле не получили подтверждение о гибели Пригожина
Кремль пока не получил официального подтверждения о гибели предпринимателя Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин, комментируя авиакатастрофу в...
25 августа 2023
В Кремле заявили, что нет никаких данных о похоронах Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких данных относительно якобы похорон бизнесмена Евгения Пригожина. «Пока неизвестно мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы, связанные со следствием», — сказал Песков. Представитель Кремля...
25 августа 2023
Песков прокомментировал крушение самолёта Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 августа на брифинге, что в последнее время Путин не встречался с предпринимателем Евгением Пригожиным. Также представителя Кремля попросили прокомментировать западные заявления, которые подтверждают гибель Пригожина. «Сейчас естественно...
25 августа 2023
Ещё один фрагмент разбившегося самолёта Пригожина нашли в реке под Тверью
В Тверской области обнаружили крыло самолёта, одним из пассажиров которого числился предприниматель Евгений Пригожин. Обломок бизнес-джета достали из реки Лодыженка около железнодорожной станции Куженкино. Об этом 25 августа сообщили «Известия». В Сети появились кадры с места обнаружения крыла...
25 августа 2023
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе с самолётом предпринимателя Евгения Пригожина. «Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал президент. Глава государства также заявил...
24 августа 2023