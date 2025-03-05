Минск, 5 марта, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе предпринятой им в июне 2023 года попытки мятежа пытался получить доступ к ядерному оружию. Такое мнение 5 марта высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лев Бородин/ТАСС Евгений Пригожин

«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», — заявил он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По словам белорусского лидера, он понял это не сразу и не думал, что основатель ЧВК может дойти до «такого безумства». Лукашенко подчеркнул, что российские власти не допустили бы подобного варианта развития событий, также неприемлемого и для западных стран.

Президент Белоруссии отметил, что в ходе попытки мятежа Пригожина он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности отправить спецподразделения республики для укрепления защиты Москвы.

Лукашенко напомнил, что во время телефонных переговоров с Пригожиным он убедил того вывести членов ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии, что привело к окончанию этого конфликта.

Он добавил, что представители западных стран в частных беседах поблагодарили его за содействие в урегулировании ситуации во время попытки мятежа в РФ летом 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Пригожиным попытались совершить вооруженный мятеж, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы. Президент РФ назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти никогда не допустят раскола в стране.

Позднее Путин рассказал, что государство оплачивало деятельность «Вагнера». Российский лидер уточнил, что с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК 86,262 млрд рублей на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты. В октябре 2023 года глава государства заявил, что в России нет ЧВК, так как нет соответствующих законов.