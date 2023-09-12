Вашингтон, 12 сентября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Бывшего президента США Джорджа Буша — младшего шокировала фотография, на которой он запечатлён с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, пишет 12 сентября издание Business Insider.

ТАСС/ Сергей Жуков/ www. G8RUSSIA.ru Владимир Путин, бывший президент США Джордж Буш и Евгений Пригожин

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где Пригожин был парнем, который подавал мне еду», — сказал, в частности, Буш.

Экс-президент США уточнил, что не может вспомнить, чтобы встречался с этим человеком лично. «Всё, что я знаю, это то, что я выжил», — добавил он.

Фотография, которая шокировала бывшего американского лидера, была сделана более 17 лет назад — 14 июля 2006 года. Тогда президент России Владимир Путин со своей бывшей супругой ужинал с Бушем и его женой в Большом Стрельнинском дворце в Санкт-Петербурге. Пригожин, судя по фото, подавал лидерам напитки.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер России поделился, что был знаком с Пригожиным с начала 1990 годов и всегда считал его сложным, но талантливым человеком. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела», — сказал глава государства, назвав Пригожина талантливым человеком и бизнесменом.