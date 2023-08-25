Тверь, 25 августа, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Следственный комитета продолжает расследование крушения бизнес-джета в Тверской области. 25 августа ведомство сообщило об изъятии для исследования бортовых самописцев самолёта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В ходе первоначальных следственных действий обнаружены тела 10 погибших. Для установления личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия», — сообщил СК в Telegram-канале.

Помимо этого, изъяты предметы и документация, значимые для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Разбившийся бизнес-джет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург, и пропал с радаров через 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров. Позднее ведомство в подтверждение опубликовало имена находившихся на борту разбившегося самолёта.

Тела погибших 24 августа доставили в Тверь. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Позднее президент России Владимир Путин, говоря о катастрофе, выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства отметил, что первичные данные говорят, что на борту находились представители ЧВК «Вагнер». Пригожина Путин назвал человеком сложной судьбы, но результативным и талантливым бизнесменом.