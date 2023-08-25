Москва, 25 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Заявления о причастности Кремля к крушению самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области — это абсолютная ложь, для понимания ситуации нужно опираться на факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа, отвечая на вопросы журналистов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», — сказал Песков.

Он отметил, что пока мало фактов, чтобы делать какие-либо выводы, необходимо дождаться, когда проведут необходимые экспертизы. Как только их завершат, то данные представят общественности.

Песков добавил, что у Кремля пока нет данных, которые бы подтвердили гибель Пригожина, там тоже ждут результатов экспертизы. Он также сообщил, что в последнее время у президента России Владимира Путина не было встреч с Пригожиным.

Крушение бизнес-джета Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 в Тверской области произошло 23 августа. Он вылетел из Шереметьево в Санкт-Петербург и пропал с радаров через 26 минут после взлёта. В МЧС сообщили, что в аварии погибли десять человек, включая троих членов экипажа и семерых пассажиров.

Росавиация сообщила, что Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолёта. СК в связи катастрофой возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Путин, комментируя авиакатастрофу, сказал, что есть первичные данные о гибели Пригожина, но пока потребуется время, чтобы дождаться экспертиз. Он также назвал Пригожина человеком сложной судьбы который талантливо работал в России и за границей. Президент также отметил вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине, который не забудут.