Минск, 25 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности. Об этом, как сообщило агентство БелТА, 25 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина… Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шёл», — сказал Лукашенко.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе в Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и три члена экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и начал предварительное расследование.

Президент России Владимир Путин 24 августа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Глава государства заявил, что о гибели Пригожина говорят первичные данные о происшествии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на следующий день заявил, что в последнее время тот не встречался с Пригожиным. Представитель Кремля также указал на необходимость дождаться результатов следствия.