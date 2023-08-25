Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил гарантий безопасности
Минск, 25 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности. Об этом, как сообщило агентство БелТА, 25 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина… Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шёл», — сказал Лукашенко.
О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе в Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.
По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и три члена экипажа.
СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и начал предварительное расследование.
Президент России Владимир Путин 24 августа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Глава государства заявил, что о гибели Пригожина говорят первичные данные о происшествии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на следующий день заявил, что в последнее время тот не встречался с Пригожиным. Представитель Кремля также указал на необходимость дождаться результатов следствия.