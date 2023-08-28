Москва, 28 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Решение о погребении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе, будет принято с учётом мнения его родственников. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 28 августа журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что Кремль не располагает информацией о формате похорон Пригожина и о том, когда именно они состоятся. Так как время и место погребения неизвестны, не может быть и ответа на вопрос о присутствии на церемонии президента Владимира Путина, добавил Песков.

Он предположил, что решение обнародуют сразу, как только оно будет принято.

«Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Песков напомнил, что Путин уже выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта Евгения Пригожина под Тверью, когда беседовал с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Частный самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа у тверского села Куженкино. Десять человек — все пассажиры и члены экипажа — погибли. В СКР заявили 27 августа, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В числе пассажиров были руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.