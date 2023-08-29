Санкт-Петербург, 29 августа, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Похороны владельца группы «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, сообщила 29 августа его пресс-служба.

Artem Priakhin/Global Look Press

«На Пороховском кладбище могила отца Пригожина. На этом основании его похоронили рядом», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа у тверского села Куженкино. Десять человек — все пассажиры и члены экипажа — погибли.

В СКР заявили 27 августа, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В числе пассажиров были руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Комментируя авиакатастрофу, Путин заявил, что есть первичные данные о гибели Пригожина, однако потребуется время, чтобы дождаться экспертиз. Он также назвал Пригожина человеком сложной судьбы, который талантливо работал в России и за границей. Путин отметил вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине, который не забудут.