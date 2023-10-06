Молдавия, 6 октября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду в интервью газете Financial Times заявила, что экс-глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин якобы планировал устроить госпереворот, чтобы свергнуть её.

EPA/DUMITRU DORU, Wagner Group/Planet Pix via ZUMA Президент Молдавии Майя Санду и Евгений Пригожин

По её словам, Пригожин намеревался устроить антиправительственные насильственные акции протеста.

«Россия собирается усилить давление на Молдову. Они попробовали и потерпели неудачу», — заявила Санду, «традиционно» далее обвинив Россию в желании вмешаться в выборы.

Она также отметила, что Кишинёв «не может играть в шахматы с русскими, если они в боксерских перчатках» и попросила ЕС ввести санкции против компаний, которые считает связанными с молдавской оппозиционной и весьма популярной в стране партией «Шор».

Глава республики также утверждает, что в преддверии местных выборов в Молдавии, которые должны пройти 5 ноября, якобы готовятся подкупать избирателей.

Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке организовать переворот в Молдавии из-за недовольства властью гражданами и молдавской оппозицией. 19 мая она заявила о планах Москвы свергнуть проевропейское правительство республики и привести к власти якобы пророссийские силы. 14 февраля президент объявила, что в Москва якобы пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдавии с помощью протестов.

В то же время Санду обвиняет оппозицию в связях с Россией, а судебная система начала преследовать оппозиционных лидеров после того, как в стране начались акции протеста. Экс-президента Молдавии, исполнительного секретаря Партии социалистов Игоря Додона держали под домашним арестом шесть месяцев. В ноябре 2022 года его освободили, но дело не закрыто.

Кроме того, Кишинёв усилил давление на любую оппозицию, в частности запретив популярную партию «Шор». Это вызвало множество протестов в стране. Зампредседателя партии «Шор» Марину Таубер порядка двух месяцев держали в СИЗО. 19 июня 2023 года Конституционный суд Молдавии запретил деятельность этой партии. Лидерам «Шор» также запретили участвовать в выборах в течение пяти лет.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения Кишинёва в адрес Москвы, отметил, что молдавские власти так пытаются отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики.