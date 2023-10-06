Москва, 6 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Расследование крушения самолёта предпринимателя, экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ещё продолжается, хотя обнаружение в телах погибших осколков гранат — это установленный факт, заявил 6 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/ Павел Волков Место крушения самолета

«Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока ещё не было», — подчеркнул он, отвечая на просьбы рассказать подробности после того, как о предварительных результатах расследования сообщил президент России Владимир Путин.

Песков добавил, что официальные заявления по делу будут только после завершения следствия. Он также отказался назвать сроки, когда можно ожидать окончательных итогов расследования.

Про обнаружение осколков в телах на борту Пригожина Путин сообщил 5 октября на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин представил ему предварительный доклад о расследовании. Президент подчеркнул, что следователи не нашли признаки внешнего воздействия на самолёт во время полёта.

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Российский лидер также напомнил, что во время обыска в офисе «Вагнера», кроме 10 млрд рублей, нашли кокаин. Он сказал, что погибших следовало бы проверить на употребление алкоголя или наркотиков, но этого не сделали.

Частный самолёт Embraer Legacy с Пригожиным на борту разбился 23 августа возле посёлка Куженкино в Тверской области. Всего в нём летели 10 человек, в том числе командир группы «Вагнер» Дмитрий Уткин. Экипаж и все пассажиры погибли.

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, где находится могила его отца. Церемония прошла в закрытом формате.