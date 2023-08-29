Москва, 29 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Присутствие президента России Владимира Путина на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе под Тверью, не предусматривается, заявил 29 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, решение о похоронных принимают близкие. «Мы информацией не располагаем», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что Путин уже выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта, когда беседовал с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа у тверского села Куженкино. Десять человек — все пассажиры и члены экипажа — погибли.

В СКР заявили 27 августа, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В числе пассажиров были руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Комментируя авиакатастрофу, Путин заявил, что есть первичные данные о гибели Пригожина, однако потребуется время, чтобы дождаться экспертиз. Он также назвал Пригожина человеком сложной судьбы, который талантливо работал в России и за границей. Путин отметил вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине, который не забудут.