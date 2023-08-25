Москва, 25 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Обломки разбившегося в Тверской области самолёта Embraer, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вывезли с места авиакатастрофы. Видеозапись этого 25 августа опубликовали «Известия».

Кадр из видео

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На кадрах видно, как погруженные в большегрузный автомобиль обломки бизнес-джета в сопровождении автомобиля ДПС везут по трассе.

Их разместят в специальном ангаре, где проведут полномасштабное исследование и ряд экспертиз. Основная задача — определить причину трагедии и местоположение её источника, сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 августа стало известно о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. В МЧС сообщили о десяти погибших в результате авиакатастрофы.

По информации Росавиации, на борту воздушного судна находились предприниматель Евгений Пригожин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.

Позднее СК возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе. Глава государства также назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой.