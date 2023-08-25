Москва, 25 августа, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Кремль пока не получил официального подтверждения о гибели предпринимателя Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин, комментируя авиакатастрофу в Тверской области, сказал, что ждёт результатов следствия.

«Фактов пока немного, потому что их ещё предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждёт результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Путин в последнее время не встречался с Пригожиным.

Как сообщало ИА Регнум, крушение бизнес-джета в Бологовском районе Тверской обдасти произошло вечером 23 августа. По данным МЧС, в результате аварии погибли десять человек. Самолёт Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 вылетел из Шереметьево в Санкт-Петербург и пропал с радаров через 26 минут после вылета.

В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа. Тела всех погибших доставили в морг в Твери.

Путин, комментируя авиакатастрофу, выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил значимый вклад бойцов группы «Вагнер» в борьбу с неонацизмом, который не будет забыт.